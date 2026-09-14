Почти каждый четвертый теңге инвестиций в обрабатывающей промышленности Казахстана пришелся на химпром

За январь–июль 2026 года инвестиции в основной капитал отрасли достигли 388,4 млрд теңге, увеличившись за год в 2 раза (ИФО — 183,6%). Для сравнения: годом ранее капвложения выросли на 46,3% (ИФО — 145%).

Текущий показатель стал максимальным для соответствующего периода — января–июля — за всё время. В январе–июле 2016 года объём инвестиций в основной капитал в химической промышленности составлял 26 млрд теңге. Заметный всплеск наблюдался в 2021-м, когда вложения достигли 315,6 млрд теңге, однако уже в следующем году показатель сократился до 82,6 млрд теңге. Затем инвестиционная активность вновь начала восстанавливаться: в 2024-м капвложения составили 130,7 млрд теңге, в 2025-м — 191,3 млрд теңге. Более того, уже за семь месяцев 2026 года объём инвестиций в секторе превысил годовые показатели большинства предыдущих лет, уступая только 2021-му и 2025-му, когда инвестиции достигли 462,6 млрд и 486,3 млрд теңге соответственно.

Одновременно выросла доля химической отрасли в общем объёме капвложений в обрабатывающей промышленности. В январе–июле текущего года на химпром пришлось 23,1% всех инвестиций в обрабатывающем секторе против 16,6% годом ранее. Общий объём вложений в обрабатывающей промышленности за этот период достиг 1,7 трлн теңге. Таким образом, почти каждый четвёртый теңге инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности пришёлся на химическую отрасль.

При этом основным источником роста стали собственные средства предприятий. За семь месяцев компании направили на инвестиции 308,2 млрд теңге собственных средств — в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На них пришлось около 79% всех вложений в отрасль против 66% в январе–июле 2025-го.

На этом фоне роль банковского финансирования резко сократилась. Объём кредитов банков уменьшился с 15,2 млрд до 1,1 млрд теңге, то есть в 14 раз. Небанковские заёмные средства, напротив, выросли на 58,4%, до 79,1 млрд теңге. Из них 33,6 млрд теңге пришлось на средства нерезидентов, тогда как годом ранее показатель составлял 49,7 млрд теңге. Таким образом, инвестиционный рост в химпроме сейчас в первую очередь обеспечивается средствами самих предприятий, а не расширением банковского кредитования.

Высокая инвестиционная активность сопровождается запуском новых производств. С начала 2026 года в химической промышленности были реализованы три проекта по производству сульфата натрия, пластмасс в первичной форме и минеральных удобрений общей стоимостью 12 млрд теңге. До конца года планируется ввод ещё 15 проектов с суммарным объёмом инвестиций 69,6 млрд теңге.

Проектный портфель включает и более крупные инициативы, рассчитанные на длительный период. В июне Правительство одобрило соглашение по строительству в Мангистауской области аммиачно-карбамидного комплекса стоимостью более 800 млрд теңге.

Рост вложений происходит одновременно с расширением производства. За январь–июль 2026 года предприятия химической промышленности выпустили продукции на 1 трлн теңге против 907,8 млрд теңге годом ранее. В денежном выражении объём производства увеличился на 11,2% (ИФО — 126,9%).

Рост, однако, наблюдался не по всей номенклатуре. Среди основных видов продукции выпуск добавок для цементов, строительных растворов и бетонов увеличился на 10,2%, до 320,9 тысяч тонн. Производство азотных минеральных и химических удобрений выросло на 13,1%, до 256,2 тысяч тонн, аммиака — на 13,5%, до 151,9 тысяч тонн. Выпуск моющих средств увеличился на 22,9%, до 16,4 тысяч тонн, каустической соды — на 8,9%, до 19,6 тысяч тонн.

Наибольший относительный рост показало производство гипохлоритов — в 3,3 раза, до 3 тысяч тонн. Это произошло на фоне низкой базы прошлого года, когда было выпущено лишь 917 тонн. Одновременно сократилось производство ряда химических продуктов. Выпуск фосфора уменьшился на 9,5%, соляной кислоты — на 23,4%, окиси хрома — на 14,9%, фосфорных минеральных и химических удобрений — в 2,8 раза. Производство серной кислоты осталось практически на уровне прошлого года, сократившись лишь на 0,7%, до 1,5 млн тонн.

Экспорт химической и связанной с ней продукции также вырос. За январь–июнь 2026 года его объём составил около 2,8 млрд долларов США, увеличившись на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе–июне 2025 года показатель составлял около 2,6 млрд долларов США. На эту товарную группу пришлось примерно 7% всего казахстанского экспорта.

При этом данные по экспорту охватывают более широкий круг товаров, чем статистика производства в химической промышленности. В частности, во внешней торговле к группе также относятся каучук и пластмассы, поэтому напрямую сопоставлять эти показатели некорректно.

В целом отрасль входит в новый инвестиционный цикл, а его эффект на производство и экспорт будет проявляться по мере запуска и загрузки новых мощностей.

Напомним, Казахстан презентовал стратегию развития нефтехимии до 2040 года.