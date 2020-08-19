Почти две тысячи рабочих мест в рамках ДКЗ создано в столичном районе Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы ДКЗ ремонтируют 20 дворов, обустроено пять общественных пространств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу столичного акимата в Instagram.

Почти две тысячи людей нашли работу в рамках Дорожной карты занятости только в одном районе Нур-Султана – Есиль. Об этом в ходе прямого эфира в официальном инстаграм-аккаунте акимата Нур-Султана рассказал аким района Берик Джакенов.

По словам спикера, район растет очень быстрыми темпами. Только за этот год прирост населения составил более 36 тысяч человек. Для удобства и комфорта людей проводится большая работа по благоустройству.

«По ДКЗ в этом году у нас в районе рекордное количество дворов ремонтируется по сравнению с другими годами. Мы в этом году планируем порядка 20 дворов отремонтировать. В районе у нас всего 408 дворов насчитывается, из них 42 требуют ремонта. Жители оценку дают, что мы качественно делаем. Мы зимой время не теряли, подобрали пул дворов, которые нужно ремонтировать. Учитывая местоположение, запросы и пожелания жителей, разработали проектно-сметную документацию, чтобы все это было в соответствии с требованиями безопасности», – сообщил аким района.

Кроме того, в рамках Дорожной карты занятости в этом году обустроено пять общественных пространств: по два в поселках Уркер и Пригородный и одно в Центральном парке.

«В Центральном парке нам удалось отремонтировать порядка 3,5 км беговой дорожки, где мы проложили травмобезопасное покрытие. Также отремонтировали воркаут-площадки и стритбол-площадки», – уточнил Берик Джакенов.

Проводится активная работа по налаживанию обратной связи с населением. Спикер отметил, что аппарат районного акимата придерживается принципов открытости. Прием населения в акимате проводится в формате Open akimat.

«Мы взяли унифицированную концепцию Open akimat, изучили, по каким вопросам приходят жители, и вывели наших специалистов на первый этаж, чтобы они принимали людей. Для удобства электронную очередь, зал ожидания организовали. Через два месяца нас стали посещать не 500, а 150-200 человек. Это говорит о том, что прекратилась повторность. Значит, вопросы решаются. В этом плане Open akimat себя оправдал, хорошо работает. К маю этого года, за восемь месяцев, нас посетило порядка восьми тысяч людей», – резюмировал аким района Есиль.

Также в районе продолжается работа по принятию на баланс коммуникаций, ведется работа по освещению и озеленению. Большое внимание уделяется работе медицинских организаций и объектов образования