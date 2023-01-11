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Почти две тысячи рабочих и тысяча единиц спецтехники убирают снег в столице

11 Января 2023, 11:31
Почти две тысячи рабочих и тысяча единиц спецтехники убирают снег в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Коммунальные службы города продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме по уборке снега и наледи. С утра 11 января улицы и дороги столицы очищают почти две тысячи дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В снегоуборочных работах в городе задействовано около двух тысяч дорожных рабочих и почти тысяча единиц спецтехники.

В ночь с 10 на 11 января из столицы вывезли 6,5 тысяч кубометров снега, что равно объему 537 большегрузов.

Всего с начала зимы вывезено почти 1,8 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны сделано около 140 тысяч рейсов.

В эти дни в Астане стоят сильные морозы, столбики термометров опустились ниже -30 градусов.

«Просим жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать правила поведения при гололеде и не находиться долгое время на улице во избежание получения травм и обморожений», - говорится в публикации пресс-службы акимата Астаны.


Фото: gov.kz


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