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    23:13, 03 Март 2021 | GMT +6

    Почти две тысячи педагогов пройдут вакцинацию в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По предварительным спискам, предоставленным управлением образования, около двух тысяч педагогов Атырауской области пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба по вакцинации под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    Как рассказал руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, 4 марта ожидается прибытие в регион двух тысяч доз вакцины «Спутник V», которыми планируется продолжить вакцинацию, в том числе медиков, учителей и других категорий населения.

    «С 22 февраля в Атырауской области проходит вакцинация вторым компонентом «Спутник V» медицинских работников. Прививки получили 775 человек, оставшиеся 225 получат их по графику. Завтра, 4 марта, из хаба, расположенного в Актобе, к нам прибудет очередная партия вакцины. Вакцинацию работников сферы образования планируется начать 9 марта. 15 марта ожидается прибытие еще 3600 доз вакцины «Спутник V», которыми по графику начнут прививать участковых полицейских и студентов. Далее по мере прибытия продолжится вакцинация населения по категориям, рекомендованным Министерством здравоохранения РК в приоритетном порядке», - сообщил Асхан Байдувалиев.

    Как подчеркнул глава управления здравоохранения, вакцинация в Атырауской области проводится только на добровольной основе.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Вакцинация
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