Почти две тысячи казахстанских школ работают без спортзалов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о проблемах в сфере развития физической культуры в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается эффективности и доступности третьего часа физкультуры в школах, мы понимаем, что есть проблема. В 1970 школах отсутствуют спортзалы. В рамках госпрограммы на 2020-2025 годы 78 млрд тенге предусмотрено на то, чтобы построить 724 спортзала», - сказала Шолпан Каринова на Правительственном часе в Мажилисе.

«Мы брали из расчета, когда в школах 150 и более детей, чтобы обеспечить их из республиканского бюджета. Решение проблем оставшихся школ остается на уровне местных акиматов», - добавила она.

По ее словам, более 60% школ занимаются в две смены, кроме того, есть и трехсменные школы.

«Поэтому проблемы по наличию спортзалов и по доступности есть, мы их знаем. Три часа предусмотрены по закону о физкультуре и спорте, поэтому мы обязаны вести. Третий час физкультуры школы могут распределять самостоятельно по возможности. Например, в южных регионах погодные условия позволяют занятия проводить на летных спортплощадках в летнее, осеннее и весеннее время», - отметила вице-министр.

Ш. Каринова также сообщила о том, во сколько обходится бюджету один час физкультуры.

«Один час физкультуры в зависимости от стажа, категории и образования учителя обходится от семи до 9,5 тыс. тенге. Если умножить на 26 тыс. педагогов 102 часа - это порядка 17 млрд тенге в год», - заключила она.