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Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

21 Августа 2021 01:51
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Почти две тысячи иностранцев эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуированы почти 2000 граждан зарубежных государств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

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«В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана», - сообщили в МИД РУ.

По данным ведомства, Узбекистан предоставляет услуги по использованию аэропортовой инфраструктуры Германии, России, США, Швейцарии, Австрии, Дании, Польше, Венгрии, Словакии и Казахстану.

«За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств. В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения», - отмечается в сообщении МИД РУ.

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#Узбекистан   #Афганистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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