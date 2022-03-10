Почти две недели продолжаются поиски пропавшего в Чехии казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Чехии продолжаются поиски Олега Кузьмина из Казахстана, который пропал почти две недели назад в Праге при загадочных обстоятельствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он находился в Праге с 2019 года, проживал в студенческом общежитии Blanice, учился в университете Ambis.

По словам отца молодого человека Сергея Кузьмина, 25 февраля его сын пошел в ночной клуб с другими ребятами. 26 февраля утром по времени Нур-Султана он позвонил со словами: «Папа, пожалуйста, помоги». При звонке не было слышно никаких посторонних звуков. Было похоже на то, что он сильно пьян либо ему было очень больно.

В ближайшие дни Сергей Кузьмин планирует вылет в столицу Чехии.

«Я не уеду оттуда, пока не найду его», - рассказал он на странице в Instagram, посвященной поискам казахстанца.

В поисках участвуют волонтеры из Казахстана, они организуют обход района, где был замечен Олег в день пропажи.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РК, студента ищет местная полиция, консул держит вопрос на контроле.



