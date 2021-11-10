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Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий

10 Ноября 2021 11:18
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Почти два триллиона тенге изъято из ЕНПФ на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ увеличились с начала года на 337,3 млрд тенге или 2,6%. Об этом доложил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пенсионные активы ЕНПФ на конец октября текущего года составили 13,2 трлн тенге, увеличившись с начала года на 337,3 млрд тенге, или 2,6%.

На 31 октября исполнено 545,5 тысяч заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений на сумму 2 трлн тенге, из которых на решение жилищных вопросов приходится 1,95 трлн тенге, или 97,1%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По информации Нацбанка, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 1,2 трлн тенге, из которых 14% приходится на активы валютного портфеля.

«По итогам 10 месяцев текущего года получена доходность в размере 9,9% при инфляции 7%, соответственно, для вкладчиков ЕНПФ обеспечена реальная доходность в размере 2,9%», - отметил Ерболат Досаев.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил о восстановлении деловой активности в секторе услуг.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Жилье   #Экономика   #ЕНПФ   #Финансы   #Ерболат Досаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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