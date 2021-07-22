Почти два млрд тенге пособий получили с начала года многодетные семьи в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — О производимых в регионе выплатах многодетным матерям, пенсионерам и другим социально уязвимым слоям населения в рамках исполнения поручений Главы государства К.К. Токаева на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат Муратбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил М. Муратбеков, в Костанайской области пенсии по возрасту получают более 130 тысяч человек. Также получателями государственных пособий являются 5 996 многодетных матерей и 6 308 многодетных семей.

«Только по Костанайской области за 2020 год выплачено пенсий и пособий на сумму 177 млрд. 878 млн тенге. За 6 месяцев этого года – на сумму 95 млрд. 395 млн тенге»,- сообщил М. Муратбеков.

Что касается введённого с 1 января 2020 года нового государственного пособия для многодетных семей, то оно является одним из трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных в новых механизмах оказания адресной социальной помощи.

«Пособие выплачивается всем многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, независимо от дохода семьи. На сегодня пособие получают по области 6 308 многодетных семей, которым выплачено за 6 месяцев более 1 млрд 946 млн тенге»,- добавил М. Муратбеков.

Он также отметил, что из 6 308 многодетных семей 335 семей получают на 6-х детей, 73 семьи - на 7-х детей и более.

Кроме этого, помимо пособия как многодетным семьям, эти многодетные матери получают ежемесячное государственное пособие как награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» в размере 18 669 тенге. В Костанайской области получателями такого пособия являются 5 996 многодетных матерей.