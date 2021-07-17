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    21:52, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Почти два миллиона тенге похитил мужчина у пенсионера в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Почти два миллиона тенге похитил мужчина у пенсионера в Караганде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратился 72-летний житель города. Пенсионер сообщил, что некое лицо сняло с лицевого счета 1 млн 700 тысяч тенге. Полицейские выяснили обстоятельства преступления. Пенсионер проживал в пансионате, а свою квартиру сдавал желающим. Кто-то снимал жилплощадь на неделю, кто-то на несколько дней. Получилось так, что потерпевший случайно встретился с неким гражданином, арендовавшим квартиру на три дня. Это произошло в одном из торговых домов, где мужчина приобрел сотовый телефон. В этот момент с ним столкнулся постоялец. Пенсионер рассказал ему о своей покупке, посетовал, что практически не разбирается в мобильнике. И квартирант предложил установить необходимые программы и приложения. Потерпевший согласился и передал ему сотовый телефон.

    Через некоторое время они расстались, а потом мужчине из банка пришло сообщение, что с его лицевого счета сняты все сбережения.
    Полицейские начали поиск подозреваемого, которого потерпевший знал только по имени. 15 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину, который дал признательные показания.
    По словам злоумышленника, получив мобильник пенсионера, он установил соответствующее приложение, с помощью которого снял с лицевого счета потерпевшего все имевшиеся там средства. Затем подозреваемый удалил приложение, а сотовый телефон вернул ничего подозревающему потерпевшему.
    По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Карагандинская область
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