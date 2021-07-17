Почти два миллиона тенге похитил мужчина у пенсионера в Караганде
В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратился 72-летний житель города. Пенсионер сообщил, что некое лицо сняло с лицевого счета 1 млн 700 тысяч тенге. Полицейские выяснили обстоятельства преступления. Пенсионер проживал в пансионате, а свою квартиру сдавал желающим. Кто-то снимал жилплощадь на неделю, кто-то на несколько дней. Получилось так, что потерпевший случайно встретился с неким гражданином, арендовавшим квартиру на три дня. Это произошло в одном из торговых домов, где мужчина приобрел сотовый телефон. В этот момент с ним столкнулся постоялец. Пенсионер рассказал ему о своей покупке, посетовал, что практически не разбирается в мобильнике. И квартирант предложил установить необходимые программы и приложения. Потерпевший согласился и передал ему сотовый телефон.