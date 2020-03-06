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Почти два миллиона кубометров снега вывезли из населенных пунктов Карагандинской области

6 Марта 2020 15:12
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Почти два миллиона кубометров снега вывезли из населенных пунктов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области активно готовятся к паводкам. О том, какие меры они предпринимают и какие прогнозы дают синоптики на ближайшее время, рассказали на брифинге в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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За 2019 год спасатели укрепили 27 защитных валов и дамб, построили 12 км дренажных и водоотводных каналов, очистили 11 км русел рек. Из населенных пунктов вывезли 1 млн 800 тыс. кубометров снега.

«По поручению акима Карагандинской области разработан план противопаводковых мероприятий. Сейчас все госорганы, ответственные за подготовку к весне, работают в соответствии с ним. Сотрудники ДЧС максимально ответственно подходят к выполнению этих заданий, так как именно от нас зависит прохождение всего паводкового периода», - сказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

Сейчас в области определены 174 населенных пункта, которым грозит подтопление. Все они расположены вдоль русел рек и вблизи водохранилищ. С 15 марта в каждом из них будут круглосуточно дежурить спасатели.

«При угрозе подтопления мы заблаговременно эвакуируем беременных, хронически больных, пожилых людей и детей. Поименные списки уже есть у всех акимов сел и поселков. Если вода все же придет, то у нас готова техника для эвакуации. Полностью оснащен 231 пункт для временного размещения эвакуированных людей», - сообщил Мурат Катпанов.

Он также отметил, что жители населенных пунктов, которым грозят паводки, знакомы с алгоритмом действий при подтоплении. С ними проводят разъяснительные беседы и раздают памятки.

По прогнозам синоптиков Казгидромета, средняя температура в марте будет на один градус выше нормы. Плюсовые показатели в дневное время установятся на территории области во второй декаде марта. Ночами столбики термометров начнут подниматься выше нуля ближе к концу месяца.


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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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