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Почти два часа тушили возгорание в бизнес-центре в Алматы

1 Января 2020 11:00
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Почти два часа тушили возгорание в бизнес-центре в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почти два часа тушили возгорание в бизнес-центре в Алматы в Алматы. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«В 00:31 на пульт «101» поступило сообщение о задымлении в БЦ Grand Asia по улице Жумалиева Алмалинского района. По прибытии пожарных подразделении установлено, что произошло возгорание обшивки утеплителя под керамогранитом с 1 по 12 этажи. Возгорание ликвидировано в 02:18 на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.

К тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Гульмира Байзакова

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