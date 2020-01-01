-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
вчера 20:00
-
-
-
-
-
вчера 18:42
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:33
-
-
вчера 16:02
-
-
Почти два часа тушили возгорание в бизнес-центре в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Почти два часа тушили возгорание в бизнес-центре в Алматы в Алматы. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
«В 00:31 на пульт «101» поступило сообщение о задымлении в БЦ Grand Asia по улице Жумалиева Алмалинского района. По прибытии пожарных подразделении установлено, что произошло возгорание обшивки утеплителя под керамогранитом с 1 по 12 этажи. Возгорание ликвидировано в 02:18 на площади 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники», - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.
К тушению пожара были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники ДЧС Алматы.
- Мужчина и женщина погибли при пожаре в столице
- Вместо корпоратива благое дело: Департамент юстиции Алматы помог проекту «Аутизм победим»
- Алматинцам списали задолженность за канализацию
- Ураган унес жизни 50 человек на Филиппинах
- Шесть человек погибли во время обрушения туннеля в Китае
- Несчастный случай: казахстанских велогонщиков сбила машина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана