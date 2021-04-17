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    20:43, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти девять тысяч шкур ондатры изъяли у жителя Алматинской области

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    БАЛХАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Около 9 тысяч единиц заготовленных шкур ондатры изъяли полицейские в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время патрулирования сотрудники полиции остановили микроавтобус марки Mercedes-Benz, в салоне которой, как выяснилось позже, перевозили около 9 тысяч единиц шкур ондатры. «Сотрудники патрульной полиции Балхашского РОП остановили транспортное средство под управлением жителя Карасайского района. В ходе проверки стало известно, что в багажном отделении транспорта имеются 9 больших грузовых сумок, внутри которых были заготовленные шкуры ондатры. Водитель, являющийся владельцем транспортного средства, предоставить каких-либо документов на перевозимый груз не смог. После чего он был доставлен в районную полицию для дальнейшего разбирательства», – сообщил начальник Балхашского РОП Даурен Кутпанов.

    Материальный ущерб, причиненный государству, в настоящий момент подсчитывается. По словам подозреваемого, он закупил шкуры для дальнейшей продажи. За шкуры он отдал более 4 миллиона тенге.

    «В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по пункту 4 части 4 статьи 337, то есть незаконная охота с причинением крупного ущерба. Общее количество заготовленных шкур ондатры составляет 8 972 единицы», – резюмировал Даурен Кутпанов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Экология Общество Алматинская область Правоохранительные органы
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