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Почти девять тысяч долларов украла няня у работодателей в Нур-Султане

5 Ноября 2021 21:38
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Почти девять тысяч долларов украла няня у работодателей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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С заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов США.

Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по «горячим следам» по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками», - сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Общество  
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