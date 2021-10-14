Почти девять килограммов наркотиков купила жительница Экибастуза для личного пользования

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе задержана купившая почти 9 кг наркотиков женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские города Экибастуза получили оперативную информацию о том, что одна из местных жительниц собирается ехать за наркотическими средствами. Полицейским также сообщили адрес, куда направилась горожанка», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным правоохранительных органов, на проезжей части улицы Маргулана в Экибастузе оперативники задержали «Мазду», в которой была та самая женщина. При обыске у неё нашли и изъяли полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 8 896 граммов высушенной марихуаны, что относится к партиям особо крупного размера.

«По факту было начато досудебное расследование. Расследование было поручено опытному следователю управления полиции города Экибастуза Данияру Даутбекову», - добавили в пресс-службе.

Он установил, что 38-летняя жительница Экибастуза, устроившись курьером по продаже наркотиков, по геолокации, полученной одним из интернет-сайтов, нашла на окраине города и получила наркотические средства. Но, как оказалось, она решила присвоить эти наркотики для личного употребления, подчеркнули в полиции.

«В соответствии с частью 4 статьи 296 УК Республики Казахстан за незаконное приобретение и хранение наркотических средств судом горожанка приговорена к 3 годам лишения свободы», - добавили в ведомстве.