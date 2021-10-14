РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:51, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти девять килограммов наркотиков купила жительница Экибастуза для личного пользования

    None
    None
    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе задержана купившая почти 9 кг наркотиков женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейские города Экибастуза получили оперативную информацию о том, что одна из местных жительниц собирается ехать за наркотическими средствами. Полицейским также сообщили адрес, куда направилась горожанка», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    По данным правоохранительных органов, на проезжей части улицы Маргулана в Экибастузе оперативники задержали «Мазду», в которой была та самая женщина. При обыске у неё нашли и изъяли полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 8 896 граммов высушенной марихуаны, что относится к партиям особо крупного размера.

    «По факту было начато досудебное расследование. Расследование было поручено опытному следователю управления полиции города Экибастуза Данияру Даутбекову», - добавили в пресс-службе.

    Он установил, что 38-летняя жительница Экибастуза, устроившись курьером по продаже наркотиков, по геолокации, полученной одним из интернет-сайтов, нашла на окраине города и получила наркотические средства. Но, как оказалось, она решила присвоить эти наркотики для личного употребления, подчеркнули в полиции.

    «В соответствии с частью 4 статьи 296 УК Республики Казахстан за незаконное приобретение и хранение наркотических средств судом горожанка приговорена к 3 годам лишения свободы», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!