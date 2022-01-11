Почти десять тысяч человек доставили в органы внутренних дел в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 10 тысяч человек доставили в органы внутренних дел по состоянию на 11 января. Об этом сообщили в Оперативном штабе Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 11 января в органы внутренних дел доставлено 9900 лиц. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в городе Тараз изъяты пистолет «Макарова» (1 единица), магазины к пистолету без патронов, бронежилет (1 штука), пневматический пистолет «ТОЗ 35». Начато досудебное расследование», - прокомментировали в Оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Алматы всего задержано 1237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес. На пульт «102» поступило всего 608 сообщений. В сall-центр комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.