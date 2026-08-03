Почти четверть населения Китая составляют жители старше 60 лет

Численность населения Китая в возрасте 60 лет и старше к концу 2025 года достигла 323,38 млн человек, составив 23% от общего числа жителей страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на China Daily .

Такие данные приводятся в Национальном докладе о развитии системы помощи пожилым людям за 2025 год, подготовленном Министерством гражданских дел КНР и Китайским национальным комитетом по проблемам старения.

Согласно документу, число жителей страны в возрасте 65 лет и старше к концу прошлого года составило 223,65 млн человек, или 15,9% населения. При этом коэффициент демографической нагрузки пожилыми людьми достиг 23,1%.

Это означает, что на каждые 100 граждан трудоспособного возраста приходится порядка 23 пожилых людей, что усиливает давление на систему социального и пенсионного обеспечения КНР.

В докладе также отмечены достижения системы здравоохранения, благодаря которым средняя продолжительность жизни в Китае выросла до 79,25 года.

Ранее сообщалось, что Китай намерен увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет.