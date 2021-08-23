Почти 99% педагогов получили вакцину в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается кампания по вакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным на утро 23 августа, первый компонент вакцины получили 218 951 человек, или 40% от общей численности населения области. Полный курс вакцинации прошли 185 033 жителя региона.
Во многих коллективах вакцину против коронавируса получили более 90% сотрудников от штатной численности. Как правило, невакцинированными остаются те, кто имеют медицинский отвод либо переболели COVID-19 менее трех месяцев назад.
В управлении образования сообщили, что перед новым учебным годом провели большую работу по вакцинации педагогов и сотрудников.
«Вакцину получили 98,7% педагогов и 97% технического персонала. На всех объектах образования внедрен проект «Ashyq». В настоящий момент приложение устанавливается в общежитиях, столовых, буфетах, учебно-производственных мастерских колледжей. Это позволит проводить ежедневный мониторинг сотрудников на определение уровня опасности. С того момента, как внедрен проект «Ashyq», лидерами по его использованию стали казахская средняя школа района Шал акына, центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, района М. Жумабаева, Бескольская средняя школа №2 Кызылжарского района, Новоишимская средняя школа №1 района им. Г. Мусрепова, Мамлютская средняя школа №1 Мамлютского района, Саумалкольская средняя школа № 1 и Саумалкольская казахская средняя школа Айыртауского района», - проинформировали в управлении.
Ранее в управлении здравоохранения отмечали, что темпы вакцинации по области снизились и призвали население получить прививку, защитить себя и близких от коронавируса.
- Более ста мешков мусора собрали волонтеры на берегу озера в СКО
- Более 700 тысяч человек привились от коронавируса в Туркестанской области
- «Дельта» штамм коронавируса в основном распространяется среди невакцинированных – профессор-иммунолог
- Социальный поезд для вакцинации сельчан запустили в Атырауской области
- Осознанный выбор: 100-процентно провакцинировался коллектив АО «ЛОК Окжетпес»
- Первая в мире вакцина против КВИ на основе ДНК одобрена для экстренного использования, можно прививать детей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана