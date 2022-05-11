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Почти 958 тыс. казахстанцев получили второй компонент вакцины Pfizer
11 Мая 2022 10:52

Почти 958 тыс. казахстанцев получили второй компонент вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество казахстанцев, получивших оба компонента вакцины «Pfizer» от коронавируса, приблизилось к 958 тыс. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным МВК, 10 мая в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 490 149 человек, 2-м компонентом - 9 256 167.

Кроме того, 1-м компонентом вакцины «Pfizer» провакцинированы 1 099 667 человек, 2-м компонентом – 957 935 человек.

Из них 1-й дозой: подростки – 835 065, беременные женщины – 38 798, кормящие женщины – 137 877; 2-й дозой: подростки – 769 560, беременные женщины – 34 099, кормящие женщины – 124 108.


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