Почти 95 тысяч избирателей приняли участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Предварительные итоги явки избирателей для голосования по выборам сельских акимов озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИАК «Казинформ».
Как отметил руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, по данным районных избирательных комиссий Жамбылской области, по состоянию на 20:00 25 июля из 104 391 внесенных в списки избирателей получили бюллетени 94 642 избирателей, что составляет 90,6 процента от общего числа.
В течение всего выборного дня информация о явке избирателей на избирательные участки была представлена на интернет-страницах Жамбылской областной избирательной комиссии и районных избирательных комиссий.
Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходили в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов.
Ожидается, что выборы позволят усилить доверие населения к власти и подотчетность акима перед сельчанами, повысить оперативность реагирования сельского акима к потребностям населения.
- Выборы акимов: 74,4 % атырауских избирателей сделали свой выбор
- Сколько избирателей пришли на выборы сельских акимов
- Итоги выборов: 76 % избирателей проголосовало в Акмолинской области
- Более 90% жителей ВКО проголосовали на выборах акимов
- Избирательные бюллетени на выборах акимов получили 87,08 % жителей СКО
- Более 60 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в выборах акимов – предварительные результаты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана