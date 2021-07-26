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Почти 95 тысяч избирателей приняли участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области

26 Июля 2021 01:27
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Почти 95 тысяч избирателей приняли участие в выборах сельских акимов в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Предварительные итоги явки избирателей для голосования по выборам сельских акимов озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИАК «Казинформ».

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Как отметил руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, по данным районных избирательных комиссий Жамбылской области, по состоянию на 20:00 25 июля из 104 391 внесенных в списки избирателей получили бюллетени 94 642 избирателей, что составляет 90,6 процента от общего числа.

В течение всего выборного дня информация о явке избирателей на избирательные участки была представлена на интернет-страницах Жамбылской областной избирательной комиссии и районных избирательных комиссий.

Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходили в 38 сельских округах на 89 избирательных участках области.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий» заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов.

Ожидается, что выборы позволят усилить доверие населения к власти и подотчетность акима перед сельчанами, повысить оперативность реагирования сельского акима к потребностям населения.

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#Жамбылская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Галина Скрипник

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