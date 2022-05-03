РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:54, 03 Май 2022 | GMT +6

    Почти 95% алматинских бизнесменов получили выплату после январских событий

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После январских событий в Алматы возобновилась сфера торговли и услуг. По итогам первого квартала объем розничной торговли достиг 737,8 млрд тенге, оптовый оборот – 2,4 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

    «За три месяца этого года в город привлечено более 248 млрд тенге инвестиций. Значительный объем инвестиций привлечен в сфере недвижимости – 131,4 млрд тенге, транспорта и складирования – 27,2 млрд тенге, промышленности – 20,4 млрд тенге, финансовой и страховой деятельности – 14,8 млрд тенге. Положительную динамику развития показывают объемы производства промышленной продукции. В первом квартале в Алматы произведено продукции на 387,8 млрд тенге с увеличением на 11,5 %. Особо хотелось бы отметить рост обрабатывающей промышленности на 18%, что связано, прежде всего, с активным развитием машиностроения в 1,7 раза», - сообщил спикер.

    После январских событий восстанавливается сфера торговли и услуг. По итогам первого квартала объемы розничной торговли составили 737,8 млрд тенге, оптового товарооборота – 2,4 трлн тенге.

    «Как известно, региональная комиссия в Алматы приступила к незамедлительному возмещению ущерба бизнесу. На сегодняшний день комиссией одобрены 1 499 заявок на общую сумму более 11 млрд тенге. Компенсацию получили порядка 95% пострадавших предпринимателей»,- уточнил Еркебулан Оразалин.

    Сейчас на рассмотрении комиссии остались самые сложные случаи, требующие проведения экспертизы, разработки проектно-сметной документации и восстановления подтверждающих документов.

    «Работы по возмещению ущерба бизнесу мы планируем завершить в мае», - сказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

    Теги:
    Общество Алматы Алматинская трагедия Бизнес Экономика ЧП-2022
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!