Почти 95% алматинских бизнесменов получили выплату после январских событий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – После январских событий в Алматы возобновилась сфера торговли и услуг. По итогам первого квартала объем розничной торговли достиг 737,8 млрд тенге, оптовый оборот – 2,4 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

«За три месяца этого года в город привлечено более 248 млрд тенге инвестиций. Значительный объем инвестиций привлечен в сфере недвижимости – 131,4 млрд тенге, транспорта и складирования – 27,2 млрд тенге, промышленности – 20,4 млрд тенге, финансовой и страховой деятельности – 14,8 млрд тенге. Положительную динамику развития показывают объемы производства промышленной продукции. В первом квартале в Алматы произведено продукции на 387,8 млрд тенге с увеличением на 11,5 %. Особо хотелось бы отметить рост обрабатывающей промышленности на 18%, что связано, прежде всего, с активным развитием машиностроения в 1,7 раза», - сообщил спикер.

После январских событий восстанавливается сфера торговли и услуг. По итогам первого квартала объемы розничной торговли составили 737,8 млрд тенге, оптового товарооборота – 2,4 трлн тенге.

«Как известно, региональная комиссия в Алматы приступила к незамедлительному возмещению ущерба бизнесу. На сегодняшний день комиссией одобрены 1 499 заявок на общую сумму более 11 млрд тенге. Компенсацию получили порядка 95% пострадавших предпринимателей»,- уточнил Еркебулан Оразалин.

Сейчас на рассмотрении комиссии остались самые сложные случаи, требующие проведения экспертизы, разработки проектно-сметной документации и восстановления подтверждающих документов.

«Работы по возмещению ущерба бизнесу мы планируем завершить в мае», - сказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.