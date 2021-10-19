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    15:21, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти 904 тыс человек получили АСП на первое октября 2021 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на первое октября 2021 года адресная социальная помощь назначена 903,9 тыс человек из 189,1 тыс семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Адресная социальная помощь (далее – АСП) назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

    Также в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

    На первое октября 2021 года 230,5 тыс детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

    Получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

    В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).


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