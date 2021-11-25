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    13:52, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Почти 9000 медалей завоевали на олимпиадах павлодарские школьники за годы независимости

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская область остается одной из лучших по показателям школьного образования. Сборная региона в течение 20 лет – лучшая олимпийская команда в РК. За годы независимости местные школьники завоевали почти 9 тысяч медалей различных олимпиад, в том числе международных. Об этом стало известно на пресс-конференции акима Павлодарской области Абылкаира Скакова в СЦК, передает МИА «Казинформ».

    «Наши учащиеся и выпускники прославляют Казахстан своими достижениями в науке, искусстве, спорте и других отраслях. Музыкальный вундеркинд Мария Мудряк, самый титулованный школьник планеты Куат Есенов, обладатель «золота» международной математической олимпиады Мохаммед-Али Амир, серебряные призеры всемирной олимпиады по физике Антон Драганчук и Динмухамед Рахимжанов и многие-многие другие – воспитанники павлодарской школы. И наш долг – не только сохранить, но и далее развивать интеллектуальный и кадровый потенциал региона. В год 30-летия независимости материальное вознаграждение за особые заслуги получат 300 учащихся Павлодарской области», - сообщил Абылкаир Скаков.

    Он также констатировал двойной рост бюджета сферы образования за последние два года. Причем финансирование материально-технического оснащения учебных заведений увеличилось сразу в 12 раз.

    «Это позволило провести не просто капитальный ремонт, а полную модернизацию школ, которые не видели обновлений по 50–60 лет. Для комплексного оснащения и благоустройства учебных заведений в прошлом году была разработана региональная программа «Заманауи мектеп», которая до 2025 года должна охватить 85 школ», - отчитался аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

    По его информации, на сегодня в рамках учрежденной в прошлом году награды для педагогов, внесших вклад в развитие системы образования, отмечены 59 учителей. Они получили по 1000 МРП, это почти 3 млн тенге.

    Теги:
    30 лет Независимости Образование Павлодарская область
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