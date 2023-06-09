Почти 900 тысяч тенге похитил аферист со счета пенсионера в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 888 тысяч тенге похитил аферист со счета пенсионера в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Кировский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 69-летнего жителя города. Пенсионер сообщил, что неизвестное лицо, находясь в неустановленном месте, путем обмана похитило с его банковской карты 888 тысяч тенге. Выяснилось, заявитель познакомился с неким мужчиной, который попросил в качестве доверенного лица помочь оформить инвалидное пособие для своей матери. Пенсионер согласился. В качестве благодарности незнакомец пришел к пенсионеру домой со спиртным. На следующий день заявитель обнаружил исчезновение удостоверения личности. А через некоторое время из банка пришло сообщение, что со счета пенсионера сняты все денежные средства – 888 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 32-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что похитил у потерпевшего удостоверение личности, с помощью которого снял с его счета денежные средства.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».