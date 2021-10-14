Почти 900 тысяч человек получили оба компонента вакцины от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 13 октября зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 333 случаев с симптомами и 17 без симптомов.

«Выписаны всего 146 человек, поступили – 103. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) находятся 1 341 человек (43 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 139. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято – 30 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 004 пациента, с симптомами – 2 871, с легкой и средней степенью, без симптомов – 133.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 1 833 человека, вторым компонентом – 2 482 человека.

На 13 октября вакцинированы первым компонентом 973 693 человека, вторым компонентом - 893 522 человека.

Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 577 человек.