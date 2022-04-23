Почти 900 тыс. казахстанцев получили второй компонент вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество казахстанцев, получивших второй компонент вакцины Pfizer, приближается к 900 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По информации МВК, 22 апреля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 478 042 человека, 2-м компонентом - 9 229 896 человек.

Кроме того, на 22 апреля вакциной «Pfizer» провакцинирован I компонентом 1 038 141 человек, II компонентом - 889 614 человек.

Из них I дозой: подростки – 814 431, беременные женщины – 37 705, кормящие женщины – 134 723; II дозой: подростки – 736 410, беременные женщины – 32 258, кормящие женщины – 116 763.