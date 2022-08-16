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Почти 900 тыс. детей получат бесплатное горячее питание в школах Казахстана
16 Августа 2022 15:53

Почти 900 тыс. детей получат бесплатное горячее питание в школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году почти 900 тыс. детей в Казахстане будут обеспечены бесплатным единовременным питанием. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В семи регионах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Карагандинская, Павлодарская области, ЗКО) учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. В Акмолинской и Мангистауской областях всем учащимся первого класса предоставляется бесплатное горячее питание. С нового учебного года учащиеся 1-4 классов города Алматы обеспечены бюджетным горячим питанием. Это очень хорошее решение, принятое в рамках Года детей», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По сведениям главы ведомства, в новом учебном году почти 900 тыс. детей в Казахстане будут обеспечены бесплатным единовременным питанием.

Говоря о мерах по оказании помощи в стенах школ, министр проинформировал, что за счет фонда «Қазақстан халқына» 350 тыс. слабоуспевающих детей, проживающих в малообеспеченных семьях, начнут получать дополнительное образование в рамках проекта «Цифровой учитель». В рамках благотворительной акции «Дорога в школу» различные организации, бизнес и активные граждане помогают подготовить к школе около 500 тыс. детей.


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