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    15:49, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка

    Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка
    Фото: акимат

    В Кульсары Атырауской области продолжаются аварийно-спасательные работы, передает агентство Kazinform.

    Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка.

    В откачке воды принимают участие силы из разных регионов страны:

    • воинская часть 20982 МЧС РК Актюбинской области;
    • ДЧС Мангистауской области;
    • ⁠ДЧС Алматинской области;
    • ДЧС Атырауской области.

    — В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в Кульсары, в них задействовано 7 прицепных и 21 переносных мотопомп, 1 единица ПНС-200, 1 единица — СНП-500, 3 единицы ПНС-110 и 1 единица АР-2, 51 вакуум, 3 вакуума «Суперсакер». Общий объем перекаченной воды на данный момент составляет 887 219 м³, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.

    Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка
    Теги:
    Атырауская область ДЧС Кульсары Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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