Почти 900 тысяч кубометров воды откачали в Жылыойском районе с начала паводка.

В откачке воды принимают участие силы из разных регионов страны:

— В настоящее время продолжаются работы по откачке воды в Кульсары, в них задействовано 7 прицепных и 21 переносных мотопомп, 1 единица ПНС-200, 1 единица — СНП-500, 3 единицы ПНС-110 и 1 единица АР-2, 51 вакуум, 3 вакуума «Суперсакер». Общий объем перекаченной воды на данный момент составляет 887 219 м³, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.