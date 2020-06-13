Почти 900 неправительственных организаций действуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча представителей общественных объединений с руководством области прошла в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе главы региона, в области действуют 894 НПО. Наиболее активные из них постоянно участвуют в реализации важных социальных проектов. В 2020 году на практическое претворение в жизнь более 130 проектов из бюджета выделен один миллиард тенге.

Местные исполнительные органы и неправительственные организации должны совместно решать проблемы, имеющиеся в обществе, заявил на встрече с лидерами общественных объединений региона аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Поскольку это была первая официальная встреча лидеров общественного движения с главой региона, желающих высказаться было много.

Председатель совета деловых женщин области Гульдара Нурумова вкратце рассказала о работе объединения, а также сообщила о том, что альянс женщин намерен расширить свое присутствие в представительных органах власти.

О важности обеспечения надежной коммуникации между властью и НПО говорила общественница Айнур Заурбекова, предложившая руководству области свой проект «Пересборка во имя общей цели».

Участники встречи затрагивали различные проблемные вопросы современного общества.

Руководитель общественного объединения «Жастар-зерттеу» Парида Мамедова поделилась результатами мониторинга по проблемам, возникшим в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также обозначила коррупционные риски при распределении земельных участков для сельскохозяйственных нужд и индивидуального жилищного строительства. В качестве проблемных вопросов она также назвала нехватку квалифицированных специалистов в медицинских учреждениях, слабую работу властей по разъяснению государственных социальных программ.

В ходе встречи говорилось также и о том, что на законодательном уровне следует повысить ответственность в отношении пользователей соцсетей, которые дезинформируют население.

В завершение встречи Бердибек Сапарбаев призвал лидеров гражданского сектора более тесно и плодотворно работать с местными исполнительными органами, совместно решать проблемные вопросы.

«Не должны стоять в стороне от общего дела и средства массовой информации, которые также являются связующим звеном между властью и народом», - подчеркнул глава региона.