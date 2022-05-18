18 Мая 2022 13:40

Почти 900 млрд тенге потратил Казахстан на борьбу с пандемией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств было потрачено на борьбу с пандемией КВИ в Казахстане, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра, в 2020 году на борьбу с пандемией было выделено 252 млрд тенге.

«Из них 28 млрд было направлено на покупку лекарств, защитных средств, медицинскую технику, 197 млрд тенге - на доплаты медикам, командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС. Кроме того, 20 млрд в 2020 году было выделено на оплату труда сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из них 5 млрд тенге - на аппараты ИВЛ», - сказала А. Гиният.

Согласно озвученным данным, в 2021 году на борьбу с пандемией было выделено 556 млрд тенге.

«Было три волны коронавируса в 2021 году, весь год вели борьбу с этим вирусом. 97 млрд было потрачено на вакцины, шприцы и диагностику коронавируса, 413 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд - на оплату лечения в больницах», - уточнила Ажар Гиният.

По данным ведомства, в 2022 году на борьбу с КВИ предусмотрено 86 млрд тенге.

Из них 9 млрд было направлено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 млрд тенге - на Pfizer.

В целом на борьбу с пандемией в Казахстане было выделено более 890 млрд тенге.