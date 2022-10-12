Почти 900 человек эвакуировали из атырауской школы из-за сообщения о бомбе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве в Атырау эвакуировали учащихся и персонал средней школы №2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сегодня, 12 октября, директор средней школы №2 города Атырау сообщил в полицию, что получил анонимное сообщение. В нем говорилось, что через полтора часа в здании школы сработает взрывное устройство.

Сотрудники полиции незамедлительно эвакуировали из школы около 800 учеников, занимавшихся в первую смену, и 70 учителей и технического персонала. В настоящее время в здании школы соответствующими службами проводится осмотр. О его результатах будет сообщено дополнительно.

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