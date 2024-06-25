Почти 90% школ Казахстана создали условия для получения инклюзивного образования

Ежегодно в Казахстане расширяется сеть специальных организаций образования. Свыше 86% школ создали условия для получения инклюзивного образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Для сопровождения детей в учебно-воспитательном процессе введен штат педагогов-ассистентов. Сейчас их число достигло более 2,5 тыс.

- Министерством просвещения совместно с фондом «Дара» реализуется проект «Ранняя поддержка» для детей от 0 до 3 лет. Сегодня в стране более 200 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Коррекционно-образовательные услуги детям с особыми образовательными потребностями оказывают около 500 организаций образования. При этом в 1051 школе функционируют кабинеты поддержки инклюзивного образования, - сообщила директор департамента инклюзивного и специального образования Лаура Бутабаева.

С 2019 года сеть специальных организаций образования увеличилась на 83 единицы, а охват детей с особыми образовательными потребностями более чем на 20%. На сегодня 76% детей охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой.

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