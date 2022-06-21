21 Июня 2022 20:28

Почти 90 млн тенге похитила главбух одного из учебных заведений Караганды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Факт хищения бюджетных денежных средств главным бухгалтером одного из учебных заведений выявили сотрудники территориального департамента АФМ по Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В ходе следствия установлено, что главбух, используя свое служебное положение, с целью хищения вверенного чужого имущества в особо крупных размерах, в период с января 2021 года по май 2022 года, перечисляла необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, заместителю директора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения», - сообщили в пресс-службе АФМ.

Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 млн тенге, возмещено 13 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в Агентстве.



