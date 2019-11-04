+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.19 EUR 433.41
RUB 6.14 CNY 55.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Почти 90 млн тенге госпошлины возвращены истцам в Алматинской области

4 Ноября 2019 22:49
Поделиться:
Почти 90 млн тенге госпошлины возвращены истцам в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заключение соглашений об урегулировании споров в порядке медиации в судах Алматинской области позволило истцам вернуть госпошлины в размере 89 557 059 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Около 1500 человек получили бесплатные консультации от медиаторов в Карагандинской области
Вопрос оплаты помощи медиатора из бюджетных средств подняли в АНК Как дети учатся избегать конфликтов, рассказали в Службе школьной медиации Концепцию развития медиации предложили создать в Казахстане

По сведениям пресс-службы областного суда, наибольшие суммы возращены Специализированным межрайонным экономическим судом - более 59 млн тенге, Карасайским районным судом - свыше 14 млн тенге и Талдыгорганским городским судом - более 3 млн тенге.

Как отмечает судья-примиритель Талдыкорганского городского суда С. Жанбырбаева, основная масса дел, по которым ею был урегулированы споры - это споры, вытекающие из брачно-семейных отношений и взыскания задолженности.

«На сегодняшний день удалось примирить стороны по 168 делам, то есть 336 сторон ушли удовлетворенными разрешением конфликтов мирным путем», - пояснила С. Жанбырбаева.

В свою очередь, судья-примиритель Специализированного межрайонного экономического суда М. Садуакасова разрешила споры путем медиации по 71 делу, соответственно 142 стороны пришли к консенсусу, а судья Карасайского районного суда М. Конурбаева по 59 делам, то есть примирила 118 сторон.

«Только за одну неделю СМЭС Алматинской области утверждено два соглашения по урегулированию спора в порядке медиации о взыскании многомиллионных денежных средств. По одному из дел между АО и ТОО на определенных условиях и требованиях был заключен договор банковского займа с целевым назначением «на пополнение оборотных средств». Однако ответчиком договорные обязательства были нарушены, в связи с чем истец подал в суд о взыскании задолженности в размере 460 095 долларов США, что на момент вынесения решения эквивалентно 179 478 459 тенге, и государственной пошлины в размере 5 228 244 тенге» , - рассказали в пресс-службе суда.

Судьей-примирителем Г. Амирхановой была проведена процедура медиации, результатом которой явились благоприятные условия для всех участников дела, а государственная пошлина в размере 5 228 244 тенге была возвращена истцу.

«По второму делу о взыскании задолженности стороны приведены к компромиссному разрешению спора в виде установления выгодного графика выплаты задолженности. В результате возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 881 420,26 тенге», - дополнили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Суды,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив