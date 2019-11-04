Почти 90 млн тенге госпошлины возвращены истцам в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заключение соглашений об урегулировании споров в порядке медиации в судах Алматинской области позволило истцам вернуть госпошлины в размере 89 557 059 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-службы областного суда, наибольшие суммы возращены Специализированным межрайонным экономическим судом - более 59 млн тенге, Карасайским районным судом - свыше 14 млн тенге и Талдыгорганским городским судом - более 3 млн тенге.

Как отмечает судья-примиритель Талдыкорганского городского суда С. Жанбырбаева, основная масса дел, по которым ею был урегулированы споры - это споры, вытекающие из брачно-семейных отношений и взыскания задолженности.

«На сегодняшний день удалось примирить стороны по 168 делам, то есть 336 сторон ушли удовлетворенными разрешением конфликтов мирным путем», - пояснила С. Жанбырбаева.

В свою очередь, судья-примиритель Специализированного межрайонного экономического суда М. Садуакасова разрешила споры путем медиации по 71 делу, соответственно 142 стороны пришли к консенсусу, а судья Карасайского районного суда М. Конурбаева по 59 делам, то есть примирила 118 сторон.

«Только за одну неделю СМЭС Алматинской области утверждено два соглашения по урегулированию спора в порядке медиации о взыскании многомиллионных денежных средств. По одному из дел между АО и ТОО на определенных условиях и требованиях был заключен договор банковского займа с целевым назначением «на пополнение оборотных средств». Однако ответчиком договорные обязательства были нарушены, в связи с чем истец подал в суд о взыскании задолженности в размере 460 095 долларов США, что на момент вынесения решения эквивалентно 179 478 459 тенге, и государственной пошлины в размере 5 228 244 тенге» , - рассказали в пресс-службе суда.

Судьей-примирителем Г. Амирхановой была проведена процедура медиации, результатом которой явились благоприятные условия для всех участников дела, а государственная пошлина в размере 5 228 244 тенге была возвращена истцу.

«По второму делу о взыскании задолженности стороны приведены к компромиссному разрешению спора в виде установления выгодного графика выплаты задолженности. В результате возвращена уплаченная государственная пошлина в размере 881 420,26 тенге», - дополнили в ведомстве.