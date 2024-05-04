Почти 90 миллионов тенге присвоили сотрудники акимата в Павлодарской области

Пять человек оказались на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. Сотрудники отделов акимата города Павлодара и аппарата акима Павлодарского района больше года присваивали себе бюджетные деньги. Миллионы тенге переводили якобы в счет оплаты за работу индивидуальных помощников инвалидов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По такой схеме госслужащие выводили деньги с августа 2022 года по сентябрь 2023 года. Их осудили по статье 190 Уголовного кодекса. Уголовное дело по факту неоднократного мошенничества в особо крупном размере в отношении группы лиц суд № 2 города Павлодара рассмотрел в сокращенном порядке.

Подсудимые свою вину признали и возместили ущерб. Суд учел полное признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, наличие у четверых малолетних детей, явку с повинной одного из подсудимых, положительные характеристики по месту жительства.

Приговор суда — ограничение свободы от трех с половиной до пяти с половиной лет и привлечение к принудительному труду.

— С учетом вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, виновным лицам на основании части 4 статьи 55 УК назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев. В отношении осужденных на весь срок наказания установлен пробационный контроль, привлечение к принудительному труду и возложение обязанностей, — сообщили в пресс-службе суда № 2 города Павлодара.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Напомним, в марте за коррупцию подчиненных наказали руководителя отдела занятости в Павлодаре. Из-за того что суммы, которые должны были выплачивать индивидуальным помощникам лиц с инвалидностью, перечисляли людям, которые эту работу не выполняли.