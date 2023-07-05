Почти 90 автобусов пополнили автопарк Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в город поставили новые автобусы, передает МИА «Казинформ».

«В город поставили почти 90 новых автобусов. В текущем месяце также ожидаем еще порядка 40 автобусов. Часть общественного транспорта – электробусы. Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и специальными местами для людей с особыми потребностями. Всего же в текущем году планируем увеличить парк общественного транспорта на 400 автобусов. К примеру, в среднем ежедневно на линии выходят 900 автобусов. Таким образом, новые 400 автобусов позволят значительно увеличить автопарк, запустить новые маршруты, сократить интервал ожидания, поэтапно заменить старые автобусы и др.», - сообщил Женис Касымбек.

По слова акима, часть автобусов закуплена по программе льготного лизингового финансирования общественного транспорта через АО «Фонд развития промышленности», также за счет привлечения средств частных автопарков.



