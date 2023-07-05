Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Почти 90 автобусов пополнили автопарк Астаны

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Июля 2023, 07:46
Почти 90 автобусов пополнили автопарк Астаны Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в город поставили новые автобусы, передает МИА «Казинформ».

«В город поставили почти 90 новых автобусов. В текущем месяце также ожидаем еще порядка 40 автобусов. Часть общественного транспорта – электробусы. Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и специальными местами для людей с особыми потребностями. Всего же в текущем году планируем увеличить парк общественного транспорта на 400 автобусов. К примеру, в среднем ежедневно на линии выходят 900 автобусов. Таким образом, новые 400 автобусов позволят значительно увеличить автопарк, запустить новые маршруты, сократить интервал ожидания, поэтапно заменить старые автобусы и др.», - сообщил Женис Касымбек.

photo

По слова акима, часть автобусов закуплена по программе льготного лизингового финансирования общественного транспорта через АО «Фонд развития промышленности», также за счет привлечения средств частных автопарков.

photo
photo
photo
photo
photo



Астана   Транспорт   Авто  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно