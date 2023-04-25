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Почти 9 тысяч грантов выделят для абитуриентов колледжей Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Апреля 2023, 20:42
Почти 9 тысяч грантов выделят для абитуриентов колледжей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на бесплатное обучение в колледжах Карагандинской области смогут рассчитывать свыше 8 тысяч школьников. Об обеспечении госзаказом колледжей и введении экспериментального обучения на брифинге на платформе региональной службы коммуникаций сообщила руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Карагандинской области Индира Искакова.

По ее словам, в этом году по государственному образовательному заказу предусмотрено 8 809 грантов.

«В том числе, на медицинские специальности - 389 грантов. Конечно, я сейчас не могу вам назвать точную цифру, но более 70 процентов грантов идут именно на технические специальности», - сказала Индира Искакова.

Также руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Карагандинской области отметила, что желающих поступить в колледж с каждым годом увеличивается.

«У нас за последние три года увеличилось количество обучающихся, которые хотят поступить в колледжи. К 2025 году обеспечение бесплатным техническим и профессиональным образованием мы планируем довести до 100 процентов. Также с этого учебного года в регионе введено экспериментальное обучение школьников 10–11 классов на базе Карагандинского профессионально-технического и Темиртауского технического колледжей по специальностям «парикмахерское искусство» и «сварочное дело». То есть учащиеся 10–11 классов с утра будут учиться в школе, а после обеда (3–4 часа) будут заниматься на базе этих колледжей. И после окончания школы получат аттестат о среднем образовании и диплом о присвоении квалификации», - пояснила Индира Искакова.

Всего в системе технического и профессионального образования в области работают 55 колледжей. Подготовка специалистов осуществляется по 97 специальностям и 114 квалификациям. В колледжах обучаются 31 912 студентов, из них 21 516 - по госзаказу. Для качественной подготовки кадров в 42 колледжах внедрено дуальное обучение с охватом 6425 человек. В рамках проекта «Жас маман» 14 учебных заведений оснащены современным оборудованием мировых брендов производства США, Италии, Германии, Швеции, Франции, Австрии.

В этом году заявления на очную форму обучения по госзаказу в колледжах принимают с 25 июня по 18 августа календарного года на базе основного среднего образования, на платной основе – с 25 июня по 25 августа, на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября, по специальностям, требующим творческой подготовки, – с 25 июня по 20 июля, по педагогическим, медицинским специальностям – с 25 июня по 15 августа.


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