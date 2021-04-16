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    10:27, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Почти 9 тысяч человек вакцинировались за сутки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы представили данные о заболевших коронавирусом и ходе вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 15 апреля зарегистрировано 673 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 551 случай с симптомами и 122 без симптомов. Выписано всего – 313 человек, поступило – 411. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 788 человек (98 детей), из них взрослые - 793 в тяжелом состоянии, 2 995 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 231 человек. На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 82, High flow занято - 86 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 6 147 пациентов, с симптомами – 5 288 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 859», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

    За сутки в Алматы провакцинировано — 8 890 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 15 апреля провакцинировано — 116 959 человек.

    На сегодняшний день функционирует – 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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