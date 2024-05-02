Почти 9 млн тенге штрафа заплатил Казфосфат

В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области сообщили о завершении расследования в отношении ТОО «Казфосфат», передает корреспондент агентства Kazinform.

Расследование было инициировано по обращению потребителей.

- В ходе анализа деятельности предприятия были выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, связанные с установлением монопольно высоких цен на жидкий кислород. Этот факт является нарушением основ конкурентного рынка и противоречит интересам потребителей Республики Казахстан, - сообщили в ведомстве.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Тараз вынесено постановление, согласно которому ТОО «Казфосфат» привлечено к административной ответственности - на предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге, монопольный доход на сумму 8 344 170 тенге конфискован.

Решение суда вступило в законную силу, штраф был уплачен в полном объеме.



