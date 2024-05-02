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    17:45, 02 Май 2024 | GMT +6

    Почти 9 млн тенге штрафа заплатил Казфосфат

    Казфосфат
    Фото: департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РКпо Жамбылской области

    В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Жамбылской области сообщили о завершении расследования в отношении ТОО «Казфосфат», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Расследование было инициировано по обращению потребителей. 

    - В ходе анализа деятельности предприятия были выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, связанные с установлением монопольно высоких цен на жидкий кислород. Этот факт является нарушением основ конкурентного рынка и противоречит интересам потребителей Республики Казахстан, - сообщили в ведомстве. 

    Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Тараз вынесено постановление, согласно которому ТОО «Казфосфат» привлечено к административной ответственности  - на предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге, монопольный  доход на сумму 8 344 170 тенге конфискован. 

    Решение суда вступило в законную силу, штраф был уплачен в полном объеме. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Суды Промышленность Жамбылская область Тараз
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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