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Почти 9,5 тысяч человек болеют COVID-19 в Атырауской области

16 Августа 2021 18:42
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Почти 9,5 тысяч человек болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 526 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области. Продолжается рост заболеваемости на Тенгизском месторождении и в Жылыойском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 526 заболевших коронавирусной инфекцией.

В городе Атырау подтверждено 329 случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 79 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 65 заболевших, в Индерском районе - 11, в Исатайском районе - 8, Кызылкугинском районе - 5, Курмангазинском районе - 4, в Макатском районе - 5, в Махамбетском районе - 20 человек.

Заболевание у 319 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 207 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 235 человек.
В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 7 633 человека, в модульной больнице - 202, во второй областной больнице – 191 пациент, во фтизиопульманологическом центре - 94, в кардиоцентре - 100, в ж/д больнице - 108 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 417, в областной больнице - 164 пациент, в общежитиях - 130, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 376 человек. Всего на сегодняшний день дома и в инфекционных стационарах лечение проходят почти 9,5 тысяч человек.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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