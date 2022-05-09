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Почти 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против КВИ
9 Мая 2022 10:30

Почти 9,5 млн казахстанцев вакцинированы против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первым компонентом против коронавирусной инфекции в Казахстане вакцинированы 9 489 854 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом компонента провакцинирован 9 255 431 человек.

Первым компонентом вакцины Pfizer привиты 1 097 219 человек, вторы м компонентом – 955 523.

Из них первой дозой: подростки – 834 457, беременные женщины – 38 764, кормящие женщины – 137 790.

Второй дозой: подростки – 768 683, беременные женщины – 34 060, кормящие женщины – 123 877.



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