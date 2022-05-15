15 Мая 2022 11:20

Почти 9,3 млн человек в Казахстане вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 492 583, вторым компонентом - 9 262 039 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Первым компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 112 935 казахстанцев, в торым компонентом – 979 402 человека. Из них: первым компонентом - 838 483 подростка, 39 018 беременных женщин, 138 765 к ормящих женщин. Вторым компонентом - 778 725 п одростков, 34 532 б еременные женщины, 125 825 к ормящих женщин.