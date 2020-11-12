Почти 800 заявок поступило в рамках проекта «Бюджет участия» от алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Голосование в рамках проекта «Бюджет участия» стартовал в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

20 октября завершился прием заявок по проекту «Бюджет участия». Целью проекта является развитие и благоустройство территории районов города на основании инициатив и предложений граждан.

В этом году всего поступило 796 проектных предложений. На общую сумму 23,7 млрд тенге. В прошлом году количество проектных предложении составило 333, что в два раза меньше сравнительно с нынешним годом.

«Наибольшая активность в этом году была по благоустройству Алмалинского, Наурызбайского и Турксибских районов и так далее. Это касательно строительства и ремонта тротуаров, пандусов и арыков. Также по установке освещения в спортивных и игровых площадках. 281 проектам было отказано допуску на 8,9 млрд тенге. Основные причины отказов - это несоответствие категориям проектных предложений, расположение участка на территории частной собственности и другие. 60 проектов не доработано авторами», - рассказала заместитель руководителя управления стратегии и бюджета города Алматы Жанара Жазылтаева.

Голосование в рамках проекта «Бюджет участия» пройдет с 11 по 23 ноября. Проголосовать за понравившийся проект смогут только совершеннолетние, имеющие постоянную прописку в городе Алматы.

«Один житель сможет проголосовать только за три проекта. К реализации допускаются те проекты, которые набрали более десяти голосов. Для удобства голосования процесс голосования проходит онлайн на портале budget.open-almaty.kz с использованием ЭЦП с указанием ИИН и номера телефона. Также можно проголосовать бумажным способом в районных акиматах и фронт-офисах Open Almaty. Для этого необходимо только удостоверение личности»,- пояснила спикер.

Напомним, cбор заявок по проекту «Бюджет участия» стартовал 28 августа. В 2020 году общая сумма увеличена до 6,4 млрд тенге (4 млрд тенге в 2019 году) по 800 млн тенге на каждый район.