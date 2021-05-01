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Почти 800 тысяч узбекистанцев привили за первый месяц вакцинации

Автор:  
Мадибек Джанибеков
1 Мая 2021, 11:58
Почти 800 тысяч узбекистанцев привили за первый месяц вакцинации

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За первый месяц прививочной кампании в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 800 тысяч человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, на 1 мая в стране уже привились 797 781человек.

Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 117 843 человека. Следом в рейтинге расположились: Наманганская область с 84 874 привитыми, Андижанская область – 82 268 человек и Самаркандская область – 77 364 вакцинированных.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Охват населения вакцинацией расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V. Всего в стране за три месяца планируется привить более 4 миллионов человек. В этих целях по стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады.


Узбекистан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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