Почти 800 тысяч тенге похитила дочь со счета своего отца в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские расследуют две интернет-кражи, которые совершили дети потерпевших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, у жителя Петропавловска с карты исчезли около 450 тысяч тенге. Оказалось, что деньги похитил его 20-летний пасынок, которого ранее уже привлекали к ответственности за мелкое хищение. Банковский счет был привязан к телефону потерпевшего, чем и воспользовался его родственник.

Буквально на следующий день в полицию обратился другой житель Петропавловска, со счета которого пропали 790 тысяч тенге. В этом случае деньги с помощью интернет-банкинга сняла его 19-летняя дочь.

По обоим фактам идет досудебное расследование по уголовной статье «Кража».

«В последнее время участились случаи интернет-краж, совершаемых близкими потерпевших. Жертвами нередко становятся люди в возрасте, слабо знакомые с современными технологиями. Также подобные преступления совершаются при утере или краже телефона, не защищённого паролем, или банковской карты, оснащённой функцией Wi-Fi», - отметил начальник 2-го отдела полиции Руслан Сыздыков.

Полицейские рекомендуют устанавливать на телефоны пароли, которые не будут известны никому, кроме владельцев. Для банковских карт - установить лимит снятия денег без подтверждающего кода. В таком случае при попытке постороннего человека оплатить утерянной картой сумму, превышающую лимит, владелец получает запрос на телефон и может отменить операцию. В случае пропажи банковской карты ее необходимо как можно быстрее заблокировать её через приложение либо позвонить в банк.



