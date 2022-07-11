11 Июля 2022 15:26

Почти 800 случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Соединенных Штатах Америки сообщили о 767 подтвержденных случаях оспы обезьян в 39 штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой News CN.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Нью-Йорке зарегистрировано самое большое количество случаев оспы обезьян в стране – 153 случая, далее Калифорния – 136 и Иллинойс – 91 случай.

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило, что начиная с понедельника распределит 144 тыс. дозы двухразовой вакцины Jynneos, одобренной для лечения оспы обезьян и оспы, по городам и штатам. Ранее было выделено 56 тыс. доз, из которых 41 тыс. были доставлены на места.

Профессор глобального здравоохранения и эпидемиологии Университа Джорджа Мейсона Амира Альберт Росс , сообщил об имеющихся проблемах в поставках вакцин и тестов на оспу обезьян.

Американская медицинская компания Labcorp начала тестирование на оспу обезьян в главной лаборатории в Северной Каролине. Там можно делать до 10 тыс. тестов еженедельно, что удвоит возможности тестирования в стране.

Первые случаи заражения оспой обезьян в США зарегистрированы в мае, однако тесты станут доступны только в июле.

Photo: english.news.cn