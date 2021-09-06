Почти 800 пьяных водителей задержали за семь дней в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За семь дней 7,5 тысяч фактов превышения скорости выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения дорожной безопасности были усилены меры по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на состояние аварийности и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Так, в период проведения операции выявлено 796 фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения, 7,5 тысяч – превышение скорости», - сказал Нурдильда Ораз.

Ранее он сообщил, что в Казахстане завершилось семидневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», проводимое полицией для предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах.