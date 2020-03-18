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Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы

18 Марта 2020 09:55
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Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Почти 800 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что личный состав гарнизона переведен на усиленный режим несения службы. Основная задача полиции – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

«В настоящее время департаментом принимаются меры по предупреждению и пресечению распространения коронавирусной инфекции. Совместно с сотрудниками заинтересованных государственных органов принимаются меры по поиску граждан, которые были непосредственно в контакте с инфицированными. На сегодняшний день выявлены, и доставлены в медицинские учреждений 798 граждан. Осуществляется круглосуточная охрана особо важных государственных объектов и учреждений», - рассказал в ходе онлайн брифинга начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, МВД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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