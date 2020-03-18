Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Почти 800 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что личный состав гарнизона переведен на усиленный режим несения службы. Основная задача полиции – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан.

«В настоящее время департаментом принимаются меры по предупреждению и пресечению распространения коронавирусной инфекции. Совместно с сотрудниками заинтересованных государственных органов принимаются меры по поиску граждан, которые были непосредственно в контакте с инфицированными. На сегодняшний день выявлены, и доставлены в медицинские учреждений 798 граждан. Осуществляется круглосуточная охрана особо важных государственных объектов и учреждений», - рассказал в ходе онлайн брифинга начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.



