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    23:13, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Почти 80 тыс человек получили первый компонент вакцин в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, первый компонент вакцин получили 79 793 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1637 местных жителей.

    Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 79 793 человека. II компонентом вакцин привиты 43 173 местных жителя.

    В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 02 92.

    Как ранее сообщалось, 345 жителей Атырауской области лечатся в инфекционных стационарах.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Вакцинация
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