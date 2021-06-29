Почти 80 тыс человек получили первый компонент вакцин в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, первый компонент вакцин получили 79 793 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax получили 1637 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», QAZVAC и Hayat-Vax вакцинированы 79 793 человека. II компонентом вакцин привиты 43 173 местных жителя.



В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98 02 92.

Как ранее сообщалось, 345 жителей Атырауской области лечатся в инфекционных стационарах.