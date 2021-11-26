Почти 80 процентов взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане почти 80 процентов населения старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ на сегодняшний день в стране было использовано 32 803 308 доз вакцины, из которых первую дозу получили 17 098 127 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 10 360 453 и 5 344 728 узбекистанцев.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 79,7 процента взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав РУ.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.